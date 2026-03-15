İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletleri tükeniyor: Doluluk yüzde 90'a ulaştı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı ile okullardaki ara tatilin şehirlerarası otobüs seferlerinde yoğunluğa yol açtığını duyurdu. Özcan, ana hatlardaki otobüslerin doluluk oranının yüzde 90’a kadar çıktığını ifade ederek, yolculuk talebinin bu dönemlerde ciddi şekilde arttığını vurguladı.

Yoğunluk arttı

Özcan, Büyük İstanbul Otogarı’nda geçmiş bayram dönemlerinde ana seferlerin kısa sürede dolduğunu ve ek seferlerin açıldığını söyledi. Bu yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 29 Mart’a kadar ek seferlere izin vermesiyle, hem bayram hem de 10 günlük ara tatilin aynı döneme denk gelmesinin yoğunluğu artıracağını aktardı.

Özcan, otogardaki sefer sayılarının son dönemde azaldığına dikkati çekerek, “Son 2,5 aydır İstanbul Esenler Otogarı’nda günlük otobüs sayısı 700’lere kadar düştü. Daha önce bu sayı 1500-1800 civarındaydı. Daha eski dönemlerde ise 2000’in üzerindeydi” dedi.

Bayram döneminde sefer sayısının 1200-1400’e yükselmesini beklediklerini ifade eden Özcan, yolcuların yalnızca otogarlardan kalkan otobüsleri tercih etmelerini önerdi.

Akaryakıt ve köprü maliyetleri otobüs firmalarını zorluyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın firmaları zorladığını belirten Özcan, İstanbul’da otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmasının maliyetleri artırdığını söyledi. Bu nedenle otobüslerin gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilmesi için izin talep ettiklerini açıkladı.

Özcan, otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servislerin de giderleri yükselttiğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bu uygulamanın kaldırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.