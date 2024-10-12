  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi çıktı
Takip Et

İstanbul'da rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi çıktı

İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G., yolda yürüyen 3 kişiye bıçakla saldırarak yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli M.G.’nin ifadesi ortaya çıktı. M.G. ifadesinde bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını belirterek, “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarıda kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi çıktı
Takip Et

İstanbul Başakşehir'de yaşanan kan donduran olayda 17 yaşındaki M.G., cadde üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırdı.

Tutuklandı

Olayın ardından yakalanan şüpheli M.G., işlemlerinin ardından tutuklandı.

İfadesi şok etti

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; gözaltına alınan şüpheli M.G.’nin ifadesi ortaya çıktı.

M.G. ifadesinde sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını belirterek, “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarıda kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.

"Hedef seçmeden bıçakladım"

İfadesinde sokakta gördüğü kişileri bıçakla saldırarak yaraladığını ifade eden M.G., "Özellikle kimseyi bilerek hedef seçmedim" diyerek, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da insanların kendisine saldıracağı düşüncesiyle onlara bıçakla saldırdığını söyledi.

İstanbul'da kan donduran olay!  Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı, okula girmeye çalıştıİstanbul'da kan donduran olay!  Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı, okula girmeye çalıştıGündem

 

Gündem
Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirmiş
Sahte mehdi tutuklandı: Gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirmiş
Anadolu Efesli oyuncu Stanley Johnson'a büyük şok:  Evine 2 kurşun isabet etti
Anadolu Efesli oyuncuya şok:  Evine 2 kurşun isabet etti
8 ayrı suç örgütüne operasyon: 95 gözaltı
8 ayrı suç örgütüne operasyon: 95 gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ambulansın önünü kesip 112 çalışanlarını dövenler yakalandı
Ambulansın önünü kesip 112 çalışanlarını dövenler yakalandı
Tekirdağ'da feci kaza: 1'i profesör 2 doktor hayatını kaybetti
Tekirdağ'da feci kaza: 1'i profesör 2 doktor hayatını kaybetti
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' yolu: 10 bin TL ek maaş
Öğretmene 'başöğretmenlik' yolu: 10 bin TL ek maaş