İstanbul'da rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi çıktı

İstanbul Başakşehir'de yaşanan kan donduran olayda 17 yaşındaki M.G., cadde üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırdı.

Tutuklandı

Olayın ardından yakalanan şüpheli M.G., işlemlerinin ardından tutuklandı.

İfadesi şok etti

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; gözaltına alınan şüpheli M.G.’nin ifadesi ortaya çıktı.

M.G. ifadesinde sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını belirterek, “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarıda kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.

"Hedef seçmeden bıçakladım"

İfadesinde sokakta gördüğü kişileri bıçakla saldırarak yaraladığını ifade eden M.G., "Özellikle kimseyi bilerek hedef seçmedim" diyerek, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da insanların kendisine saldıracağı düşüncesiyle onlara bıçakla saldırdığını söyledi.