İstanbul'da rezidans koridorunda 2 kişinin cesedi bulundu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, rezidansın 5'inci katındaki koridorda 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Silahla vurulduğu tespit edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede söz konusu kişilerin M.E.K. ve F.K. olduğu tespit edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.