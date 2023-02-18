İstanbul'da riskli 93 okul için tahliye kararı

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile kentte riskli olduğu belirlenen 93 okulun tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

Valilik’ten İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, 93 okulda 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmen bulunuyor.