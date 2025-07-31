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İstanbul'da saç ektirdikten sonra fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti

İngiltere'den saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Martyn James Latchman, operasyonun ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İngiliz hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da saç ektirdikten sonra fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti
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İddiaya göre, İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş’taki CINIK Hospital isimli özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi.

İstanbul'da saç ektirdikten sonra fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti - Resim : 15 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.

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