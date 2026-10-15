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İstanbul’da sağanak Boğaz’ı da etkiledi: Yağış sonrası dikkat çeken görüntü (Video)

İstanbul'da sağanak yağışın ardından, İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Haber Merkezi
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İstanbul’da sağanak Boğaz’ı da etkiledi: Yağış sonrası dikkat çeken görüntü (Video)
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Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla süren sağanak, Boğaz'ın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

Yağışla birlikte karadan taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu, Boğaz'ın kıyı kesimlerinde kahverengi görünüm oluştu.

Özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı gözlendi.

Deniz yüzeyindeki renk değişiminin, Eminönü kıyılarından Topkapı Sarayı açıklarına kadar uzanan alanda etkili olduğu görüldü.