İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu.
Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar açık olan mağazalara sığındı.
Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.
O anlar bir cep telefonu ile kaydedildi.
