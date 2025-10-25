  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)
Takip Et

İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video)
Takip Et

Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar açık olan mağazalara sığındı.

Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.

İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video) - Resim : 1

O anlar bir cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'da sağanak etkili oldu: İstiklal Caddesi sular altında kaldı (Video) - Resim : 2

Gündem
İstanbul Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle yol çöktü: Taksi sürücüsü yaralandı (Video)
İstanbul Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle yol çöktü: Taksi sürücüsü yaralandı (Video)
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da sağanak yüzünden caddeler sular altında kaldı (Video)
Sarı alarm verilmişti, İstanbul'da beklenen sağanak başladı
Roketsan'dan bir başarılı test daha
Roketsan'dan bir başarılı test daha
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in acı günü
Tokat’ta 80 kız öğrenci yemekten zehirlendi
Tokat’ta 80 kız öğrenci yemekten zehirlendi