  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da sağanak etkili oldu: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular zorlandı
Takip Et

İstanbul’da sağanak etkili oldu: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular zorlandı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı aksatırken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda su birikintileri nedeniyle yolcular zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da sağanak etkili oldu: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular zorlandı
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul bugün erken saatlerden itibaren güne sağanak yağışla başladı. Kent genelini etkisi altına alan yağış yoğunluğu zaman zaman artarken, özellikle merkezi noktalarda ulaşım ve trafikle ilgili aksaklıklar meydana geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da etkisini gösteren yoğun yağış yolculara zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar, yolcu giriş kapılarına ulaşmakta büyük zorluk çekti.

Ulaşım ilerleyen saatlerde normal seyrine döndü

Uçaktan inen ve terminal önündeki sular sebebiyle beklemek zorunda kalan bazı yolcular ise ayaklarının ıslandığını; bu nedenle çocuklarının eğitim dönemi başlangıcında hasta olmasından endişelendiklerini dile getirdi. Yağışlı havanın zaman zaman etkisini azaltmasıyla birlikte havaalanında ulaşım ilerleyen saatlerde normal seyrine döndü.

Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildiKazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildiGündem

 

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandıSon dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandıGündem

 

Gündem
Tekirdağ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tekirdağ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin’den kazandığı tazminatı tutuklu öğrencilere bağışlayacak
Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin’den kazandığı tazminatı tutuklu öğrencilere bağışlayacak
Güllü'nün ailesinin avukatlarından açıklama: Savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içindeyiz
Güllü'nün ailesinin avukatları: Savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içindeyiz
TBMM, 70 günlük tatilin ardından mesaiye başlıyor
TBMM, 70 günlük tatilin ardından mesaiye başlıyor
Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını aldı
Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını aldı
Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildi
Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildi