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İstanbul'da sağanak

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sağanak etkili oluyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'da sağanak
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İstanbul’da sağanak etkili oluyor. Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor. İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

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