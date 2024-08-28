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İstanbul'da sağanak hava trafiğini de felç etti: Uçaklar havada kaldı, inemedi

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla beraber kente taşınan cumulonimbus bulutları, hava ulaşımını etkiledi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da sağanak hava trafiğini de felç etti: Uçaklar havada kaldı, inemedi
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İstanbul’da şiddetli sağanak yağmurun etkili olmasının ardından kentin özellikle kuzey kesiminde yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağmur ve elektrik yüklü cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi verdi.

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