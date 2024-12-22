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İstanbul’da sağanak yağış: İş yerlerini su bastı

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul’da sağanak yağış: İş yerlerini su bastı
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İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı. Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.

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