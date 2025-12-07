  1. Ekonomim
  3. İstanbul'da sağanak yağış: Kadıköy'de beş katlı binanın istinat duvarı çöktü
İstanbul Kadıköy'de yağışın ardından beş katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekiplerinin yaptığı incelemede binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirlendi.

İstanbul Valiliği’nin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle verdiği sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış etkili.

İstanbul Kadıköy'de saat 10:30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı, yağış nedeniyle yumuşayan zemin sonucu bitişiğindeki inşaat sahasına doğru çöktü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amacıyla binayı boşalttı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekipleri ise çöken bölümün çevresine demir bariyer ve güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemede binanın risk oluşturmadığı tespit edilince tahliye edilmedi.

Polis ve belediye ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

