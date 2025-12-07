  1. Ekonomim
İstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: 7 araç birbirine girdi

Eyüpsultan’da sağanak sebebiyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak sebebiyle görüşün ve tutuşun azaldığı yolda 7 araç birbirine girdi.

Zincirleme kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi kişi olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken TEM Otoyolu’nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla kaza alanından ayrıldı.

Araçların ayrılmasının ardından trafik polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

