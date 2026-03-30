  3. İstanbul’da sağanak yağış | Mecidiyeköy metro alt geçidini su bastı
Mecidiyeköy'de metro ile metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi yoğun yağışın etkisiyle su bastı. Görevliler suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Mecidiyeköy'de bulunan metro alt geçidini saat su bastı.

Sabah saatlerinde okula ve işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı. Biriken su nedeniyle alt geçitte ilerlemekte zorlanan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

Görevliler alt geçidi kapatırken, suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı. Alt geçide dolan su, kovalarla tahliye edilmeye çalışıldı.

