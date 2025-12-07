İstanbul'da sağanak yağış: Sarıyer'de yol çöktü, iki araç dereye düştü
İstanbul Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü. Ulaşımın aksadığı bölgede, kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Valiliği’nin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle verdiği sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış etkili.
Uskumruköy’deki viyadüğün altında derenin üzerinden geçen yol yağışın etkisiyle çöktü. Çökmenin ardından yoldaki pikapla kamyonet dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.