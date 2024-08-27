İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü, tramvay seferleri durdu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.

Karaköy’de ise yoğun yağıştan dolayı bazı işyerlerini su bastı.

Tramvay seferleri durdu

Yoğun yağıştan dolayı Karaköy’de bazı işyerlerini su basarken, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.

Kabataş tramvay yolu sağanak yağışla beraber su kanalına dönünce seferler durduruldu.