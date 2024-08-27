  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü, tramvay seferleri durdu
Takip Et

İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü, tramvay seferleri durdu

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ederken, yollar göle döndü, Kabataş’ta tramvay yolu su ile dolunca seferler durdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü, tramvay seferleri durdu
Takip Et

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.

Karaköy’de ise yoğun yağıştan dolayı bazı işyerlerini su bastı.

Tramvay seferleri durdu

Yoğun yağıştan dolayı Karaköy’de bazı işyerlerini su basarken, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.

Kabataş tramvay yolu sağanak yağışla beraber su kanalına dönünce seferler durduruldu.

Yeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat'tan net yanıtYeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat'tan net yanıtEkonomi
Ünlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı Mariah Carey'in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybettiDünya

 

Gündem
Nakliyecilerden vize engeline karşı imza kampanyası
Nakliyecilerden vize engeline karşı imza kampanyası
Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi
TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! Yaralılar var
Son çeyrekte durgunluk bekleyenlere duyuru: Kazan’a üç, OSTİM’e iki ay önce geldi
Son çeyrekte durgunluk bekleyenlere duyuru: Kazan’a üç, OSTİM’e iki ay önce geldi
5 ilde yasa dışı ilaç satımına operasyon: Gözaltında doktorlar da var
5 ilde yasa dışı ilaç satımına operasyon: Gözaltında doktorlar da var
Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın vefat etti
Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın vefat etti
İzmir'de kan donduran olay! Baba katliamı: 3 ölü, 2 yaralı
İzmir'de kan donduran olay! Baba katliamı: 3 ölü, 2 yaralı