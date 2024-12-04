  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi, 19 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi, 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 kişi hayatını kaybetti. Sorumluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 19 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi, 19 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 46 kişi sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor. 7 kişinin ise taburcu edildikleri öğrenildi.

19 gözaltı

Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin insan hayatını hiçe sayanlara yönelik denetimleri hız kesmeden sürüyor. Zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olanların yakalanması için Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Sultangazi ve Bakırköy'de operasyon yapıldı. Operasyonlarda 19 şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 8’inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devlete konum göndermeyen mülteci yandı!
Devlete konum göndermeyen mülteci yandı!
Engelli araçları için yeni düzenleme: Üçüncü kişilerin kullanımına kısıtlama getirildi
Engelli araçları için yeni düzenleme: Üçüncü kişilerin kullanımına kısıtlama getirildi
Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Resmi kurumların açıklamalarını esas alın
Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Resmi kurumların açıklamalarını esas alın
Vedat Milor'u çileden çıkaran lahmacuncuda neler yaşandı? Milor'dan yeni açıklama
Vedat Milor'u çileden çıkaran lahmacuncuda neler yaşandı? Milor'dan yeni açıklama
Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı! Yolcunun düştüğü anlar kamerada
Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı! Yolcunun düştüğü anlar kamerada
Kamuda ilave kademe ilerleme hakkı! 950 bin kamu personeli faydalanacak
Kamuda ilave kademe ilerleme hakkı! 950 bin personel faydalanacak