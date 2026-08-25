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İstanbul'da sahte daire ilanıyla dolandırıcılık: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı verip kapora aldıkları çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da sahte daire ilanıyla dolandırıcılık: 13 şüpheli gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleriyle koordineli olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan veren şüphelilerin kendileriyle iletişime geçenlerden kapora aldığını ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirledi.

İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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