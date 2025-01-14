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İstanbul'da sahte içkiden 2 günde 8 kişi öldü! Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul'da sahte içkiden 7 kişi hayatını kaybetti. 2 günde sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Sahte alkolle bağlantısı olan 2 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da sahte içkiden 2 günde 8 kişi öldü! Savcılık soruşturma başlattı
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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor. Ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

Gün içinde tedavi altına alındığı belirlenen Odil Alimov, Islambek Begov, Roza Kurambaeva, Erdinç Öksüzce'nin de öldüğü tespit edildi. İstanbul'da bugün sahte içkiden 7 kişi hayatını kaybetti. 2 günde sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 

Satışın yapıldığı iş yeri tespit edildi

Sahte içki nedeniyle Murat P, Murat J, Allayar A, Golibjon R, Bakhtyor B, Yulmurod A. ve Izzat R'nin de hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

 Sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltında

Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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