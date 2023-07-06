İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde sahte kanser ilacı, sahte botoks ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilre göre, 5 ay boyunca yürütülen teknik takip çalışmalarında yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin İstanbul'da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ikizleme yöntemi ile kare kodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öğrenildi.