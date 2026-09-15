İstanbul'da sahte para ve altın operasyonu: 125 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte para ve altın üreterek piyasaya sürdükleri, bu faaliyetlerden elde ettikleri geliri de bankacılık sistemi aracılığıyla akladıkları iddia edilen 16 şüpheli belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “parada sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, 23 Eylül 2025’te alınan bir ihbar üzerine başlatıldı. Yapılan incelemeler ve iletişimin dinlenmesine ilişkin tedbirlerin ardından sahte para ve sahte altın üretimi ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirin aklanmasına yönelik organize bir yapılanma tespit edildi.
Sahte para ve altın soruşturmasında yeni detaylar
Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık, biri sahte para, üçü sahte altın tedavülüne ilişkin olmak üzere toplam dört ayrı eylem belirlendiğini açıkladı.
Yapılan aramalarda sahte paralar, sahte altınlar, bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirildi. Savcılık, şüphelilerin yalnızca piyasaya sürme aşamasında değil, üretim aşamasında da faaliyet gösterdiğini değerlendirdi. Dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri de mali inceleme oldu.