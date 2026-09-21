İstanbul’da sel alarmı: Valilik tarih vererek uyardı

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İstanbul Valiliği, kent genelinde salı ve çarşamba günleri etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre İstanbul’da 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.