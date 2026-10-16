İstanbul'da sel felaketi: Can kaybı 4'e yükseldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanak, kent genelinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağışın ardından taşan dereler, ev ve iş yerlerini su altında bırakırken can kayıpları yaşandı.

Köprü altında bulundu

Arama kurtarma çalışmaları sürerken Kağıthane Deresi’nin taştığı Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında Turgut Dursun isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul genelinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mahmut Işıldak elektrik akımına kapıldı

Fatih’te yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçtiği sırada elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, hayatını kaybetti. Hafız olduğu öğrenilen Işıldak, Düzce’nin Doğanlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ayazağa’da düşerek hayatını kaybetti

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde 34 yaşındaki S. Y., su birikintisinden geçmeye çalışırken düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Usta’nın cansız bedeni dere kenarında bulundu

Kağıthane’de Sadabad Parkı yakınlarında, dere üzerindeki köprü ayağında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin 56 yaşındaki Ahmet Usta olduğu belirlendi. Usta’nın, Ayazağa’da kayıp olduğu bildirilen kişiler arasında bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Beykoz’da bir okul inşaatındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmeye çalışan işçi Faik Şentürk, çalışma sırasında kuyuya düştü. Ağır yaralı olarak kurtarılan Şentürk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bakan Kurum ve Çiftçi son durumu paylaştı

Selden en çok etkilenen Ayazağa Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kent genelindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, çalışmaların valilik koordinasyonunda devletin tüm kurumlarıyla birlikte yürütüldüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Afetin özellikle Ayazağa’da etkili olduğunu vurgulayan Kurum, önceliklerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.

"60 bine yakın personel sahada"

Bakan Kurum’un ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14 Ekim’de 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladığını hatırlatan Çiftçi, uyarıların sonraki günlerde güncellendiğini belirtti.

Çiftçi, bugün 26 ilde sarı kodlu uyarının sürdüğünü ifade ederek, uyarı yapılan bölgelerde yaklaşık 60 bin personelin görev başında olduğunu bildirdi.