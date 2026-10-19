  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da sel felaketi: Can kaybı 6'ya yükseldi
Takip Et

İstanbul'da sel felaketi: Can kaybı 6'ya yükseldi

İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi Haliç'te bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul'da sel felaketi: Can kaybı 6'ya yükseldi
Takip Et

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalar sürerken, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselirken, 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çukurova Belediyesine operasyon: Eski Başkan Çetin gözaltına alındıÇukurova Belediyesine operasyon: Ekipler arama yapıyorGündem
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarMevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlarEkonomi
Gözaltı kararı çıkarılmıştı: Emir Sarıgül emniyete teslim olduGözaltı kararı çıkarılmıştı: Emir Sarıgül emniyete teslim olduGündem
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 19 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 19 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi