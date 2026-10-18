İstanbul'da sel felaketi: Kocaeli'nde kaybolan kişinin cansız bedeni Pendik'te bulundu

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanak, kent genelinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağışın ardından taşan dereler, ev ve iş yerlerini su altında bırakırken can kayıpları yaşandı.

Cansız bedeni Haliç'te bulundu

Arama kurtarma çalışmaları sürerken kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaşıldı.

Kocaeli'nde sele kapıldı, cansız bedeni Pendik'te bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dereye düşerek sele kapılan cipte bulunan 3 kişiden sürücü Mustafa Deniz Ertaş kurtulurken, kaybolan Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş’ı arama kurtarma çalışmaları Pendik'te sürüyordu.

Kocaeli'de sele kapılan araçtaki 2 kişiden birinin cansız bedeni Pendik'te bulundu. Kayıp diğer kişiyi arama çalışması sürüyor.

Ayazağa'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İstanbul'da selden etkilenen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağında bulunan bazı yapıların yıkımı tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde temizlik, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bölgede dere ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur'an kursu binası, Ayazağa Atatürk Stadı ve 19 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verilmesinin ardından, dün başlayan çalışmalara bugün de devam edildi.

Çalışmalar kapsamında 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı. Ekipler, yıkımı tamamlanan yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yürütüyor.

Cansız bedeni köprü altında bulundu

Kağıthane Deresi’nin taştığı Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında Turgut Dursun isimli vatandaşın cansız bedenine iki gün önce ulaşıldı.

Elektrik akımına kapıldı

Fatih’te yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçtiği sırada elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, hayatını kaybetti. Hafız olduğu öğrenilen Işıldak, Düzce’nin Doğanlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ayazağa’da düşerek hayatını kaybetti

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde 34 yaşındaki S. Y., su birikintisinden geçmeye çalışırken düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cansız bedeni dere kenarında bulundu

Kağıthane’de Sadabad Parkı yakınlarında, dere üzerindeki köprü ayağında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin 56 yaşındaki Ahmet Usta olduğu belirlendi. Usta’nın, Ayazağa’da kayıp olduğu bildirilen kişiler arasında bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Beykoz’da bir okul inşaatındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmeye çalışan işçi Faik Şentürk, çalışma sırasında kuyuya düştü. Ağır yaralı olarak kurtarılan Şentürk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.