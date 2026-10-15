İstanbul’da sel suları araçları vurdu: Peki kasko hasarı karşılıyor mu?

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Yolların ve park alanlarının sular altında kalmasıyla çok sayıda araç zarar görürken, araç sahipleri oluşan hasarın sigorta kapsamında karşılanıp karşılanmayacağını merak etmeye başladı. Peki, sel nedeniyle hasar gören araçların masraflarını kasko sigortası karşılıyor mu?

Kaskoda sel teminatı detayı

Sel ve su baskını nedeniyle araçta oluşan hasarın karşılanması, öncelikle poliçenin kapsamına bağlıdır. Standart kasko poliçelerinde sel ve su baskını teminatı genellikle bulunmakla birlikte sürücülerin kendi sözleşmelerindeki teminatları ve istisnaları kontrol etmesi gerekir.

Kasko kapsamında sel teminatı bulunan araçlarda, sigorta şirketi hasarı inceleyerek poliçe şartları doğrultusunda ödeme yapabilir. Ancak her olayda otomatik ödeme yapılacağı düşünülmemelidir. Hasarın niteliği, poliçe kapsamı ve eksper değerlendirmesi belirleyici olur.

Sel sularında kalan araçlarda bu hatalar hasarı artırabilir

Su altında kalan araçlarda ilk yapılması gereken, güvenliği sağlamaktır. Araç çalışır durumda görünse bile motoru yeniden çalıştırmak, elektrik ve mekanik sistemlerdeki hasarı artırabilir. Bu nedenle araç güvenli bir noktaya alınmadan çalıştırılmamalı, mümkünse çekici yardımı istenmelidir.

Sürücülerin hasarın fotoğraf ve videolarını çekmesi, olayın gerçekleştiği yeri kaydetmesi ve vakit kaybetmeden sigorta şirketine bildirimde bulunması önem taşıyor. Şirketin yönlendirmesi olmadan kapsamlı onarım yaptırmamak, hasar tespit sürecini kolaylaştırabilir.

Sel hasarında sigorta ödemesi nasıl belirleniyor?

Sigorta şirketi, bildirimin ardından gerekli incelemeleri ve eksper değerlendirmesini yapar. Ödenecek tutar; hasarın boyutuna, poliçedeki teminat limitlerine, muafiyetlere ve sözleşme koşullarına göre değişebilir. Araç ağır hasar almışsa farklı bir değerlendirme süreci uygulanabilir.

Selden zarar gören araçların hasarını sigorta karşılıyor mu?

Zorunlu trafik sigortası, üçüncü kişilere verilen zararları karşılamak amacıyla düzenlendiği için araç sahibinin kendi otomobilinde meydana gelen sel kaynaklı hasarı genellikle kapsamıyor. Bu tür zararların karşılanabilmesi için sürücülerin kasko poliçelerini inceleyerek sel ve su baskını teminatının poliçeye dahil olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaskosu olmayan araç sahipleri sel hasarı için tazminat alabilir mi?

Kaskosu olmayan veya poliçesinde sel teminatı bulunmayan araç sahipleri, hasarın altyapı eksikliği ya da gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığını düşünmeleri halinde ilgili idareden tazminat talep edebiliyor. Ancak tazminat alınabilmesi için hukuk süreci sonunda hizmet kusurunun tespit edilmesi gerekiyor.