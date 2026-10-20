İstanbul'da sel sularına kapılan motokurye metrelerce sürüklendi (Video)

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Motokuryenin sel sularına kapıldığı anlar kamerada

Sel felaketi, trafikte ilerlemeye çalışan motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Sel sularının etkili olduğu Ayazağa Mahallesinde bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, motokuryenin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.