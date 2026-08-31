İstanbul'da seyir halindeki metrobüs alev topuna döndü

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Yangın, saat 20.50 sıralarında Darülaceze Perpa Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından metrobüs, çekiciyle garaja götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.