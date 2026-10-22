İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor: Cuma ve cumartesi yağış geliyor
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın ve aralıklı hafif yağışların etkili olması beklenirken, kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle hafta sonu sıcaklıkların 20 derecenin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Buna göre, hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
Kentte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
20-23 derece aralığında seyreden sıcaklıkların haftaa sonu itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20 derecelerin altına gerileyeceği öngörülüyor.
AKOM'un raporuna göre, kentte 23 Ekim Cuma günü aralıklı yağış, 24 Ekim Cumartesi günü ise çisentili yağış bekleniyor.
İstanbul’da Hava https://t.co/nOrFbUswsh— AKOM (@ibbAkom) October 22, 2026