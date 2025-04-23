İstanbul'da şiddetli depremler: İşte etkilenen kentlerdeki son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.49’da Marmara Denizi, İstanbul’un Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul merkezli sarsıntı, Ankara başta olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını, ekiplerin alan tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ankara: Etkilenen herkese geçmiş olsun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Başta İstanbul’daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kocaeli Valiliği: Saha taraması devam ediyor

Kocaeli Valiliği, "Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarından meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla berber, saha taramaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Edirne: Saha taramaları devam ediyor

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Edirne’de de hissedilmiştir. Başta İstanbul’daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yalova: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, "İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." dedi.

Tekirdağ Valiliği: GSM hatlarınızı zorunlu haller dışında kullanmayınız

"An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamıştır. Deprem nedeniyle hasar gören veya hasar gördüğü düşünülen binalara vatandaşlarımızın girmemesi ve bu durumu yetkililere bildirmeleri rica olunur. Zorunlu olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarınızı zorunlu haller dışında kullanmayınız. Resmi kurumların yaptığı ve yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durum ile alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."