İstanbul'da şiddetli yağışın bilançosu açıklandı

İstanbul Valiliği, sağanak yağışın 29 Mart 2026 Cumartesi öğle saatlerinden itibaren başlamış olup, 31 Mart 2026 Salı sabahına kadar etkili olacağını açıkladı.

Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, bu süre zarfında İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kg yağış düştüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Afet Yönetim Merkezi’nin, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden gelen veriler ışığında 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini yürüttüğü vurgulanan açıklamada, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmaların detaylarına yer verildi.

İstanbul’da 6 bin 903 personel ve 2 bin 505 araç sahada

Valilik, saha operasyonları kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin toplam 6903 personel, 2505 araç ve iş makinesi ile 824 ekipmanla görev yaptığını bildirdi. Ekiplerin sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri en alt seviyede tutmak için yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbarın ulaştı

İstanbul genelinde yağış nedeniyle oluşan tabloya ilişkin verilerin de paylaşıldığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbarın ulaştığı ve bu ihbarların vakit kaybedilmeksizin ilgili birimlere yönlendirildiği belirtildi. Hava ve deniz ulaşımına dair güncel bilgilerin de aktarıldığı açıklamada; havalimanlarında yağış veya rüzgar kaynaklı bir sefer iptalinin yaşanmadığı, aynı şekilde İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferlerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle herhangi bir iptalin bulunmadığı ifade edildi.

Valilik tarafından paylaşılan diğer veriler ise şu şekilde sıralandı:

Kent genelinde 375 su baskını meydana geldiği bildirildi. Toplam 18 toprak kayması olayı kayıt altına alındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 mahsur kalma vakasına müdahale edildi. Yağış ve rüzgarın etkisiyle 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi hadisesi yaşandı. Ayrıca 28 noktada tehlike arz eden parçalara yönelik güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valiliği, tüm ekiplerin saha tarama ve müdahale çalışmalarına koordineli bir şekilde devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sundu.