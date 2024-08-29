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İstanbul'da siklon alarmı! Cuma ve cumartesi günleri dikkat

Karadeniz üzerinde meydana gelen siklonik hareket, İstanbul'da önemli bir yağış tehlikesi yaratıyor. Özellikle cuma ve cumartesi günleri şehirde yoğun yağışların etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'da siklon alarmı! Cuma ve cumartesi günleri dikkat
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Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde oluşan bir siklonik hareket, İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Uzmanlar, bu sistemin İstanbul'a toplamda 250 kilograma yakın yağış bırakabileceğini belirtiyor.

Şiddetli yağış riski bulunuyor

Siklonun şu an için Karadeniz üzerinde hareket ettiği, ancak bazı parçalarının İstanbul'a girerek yağışa neden olabileceği bildirildi.

Özellikle cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da şiddetli yağış riski bulunuyor. Hava Forum, siklonik hareketi yakından takip ettiklerini ve güncel bilgilerle vatandaşları bilgilendireceklerini ifade etti.

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