İstanbul'da silahlı saldırı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler'de, sokakta üç kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki H.A. isimli çocuk hayatını kaybetti.
İstanbul - Bahçelievler'de Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sokakta üç kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki H.A., 18 yaşındaki E.B. ve 21 yaşındaki F.G. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.