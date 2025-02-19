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İstanbul'da Şile otoyolu kar yağışı nedeniyle kapandı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da Şile otoyolu kar yağışı nedeniyle kapandı
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Kentte, şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şile Otoyolu kar nedeniyle beyaza bürünürken, Şile istikametine ilerleyen araçlar Ömerli Mahallesi mevkisinde uzun kuyruk oluşturdu.

Bazı sürücüler yolda kaldı

Aralarında ambulansın da bulunduğu birçok sürücü araçlarını kontrol etmekte zorlanırken yolun Ömerli mevkisi ulaşıma kapandı. Yolda kalan bazı sürücüler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, yoldaki buzlanma nedeniyle bir tırın kayarak ilerlemesi yer aldı. Yine mahsur kalan bazı sürücülerin, buzlanan yolda ilerlemeye çalışan diğer sürücüleri hız ve ani fren yapmamaları konusunda uyarması da görüntülendi.

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