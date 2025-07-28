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İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü
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Günün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle trafiğe çıkan araçların dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.

Sis nedeniyle köprü kısmen kayboldu

Kentte etkili olan sis nedeniyle Beşiktaş’ta yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de etkisini gösteren sis nedeniyle köprü kısmen kayboldu.

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