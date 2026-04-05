İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak kent genelinde görüş mesafesini düşürdü. Özellikle yüksek kesimler, Boğaz hattı ve köprülerde yoğunlaşan sis, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi
AA
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Kentte, özellikle yüksek kesimler, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis yoğunlaşıyor.

Avrupa ile Anadolu yakasının neredeyse tamamında sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi.

İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman trafikte dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü ilerledi.

Boğaz hattındaki tarihi yapılarla köprüler de sis altında kaldı.

