İstanbul’da sis: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşırken, İstanbul Boğazı’ndan gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirdi.