İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Boğaz trafiği askıya alındı
İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken Boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı.
İHA
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Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle Boğaz geçişleri 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alındı.
Otoyollarda da etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düştü.
Araçlar da sis nedeniyle dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.
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