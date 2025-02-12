  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Boğaz trafiği askıya alındı
Takip Et

İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken Boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Boğaz trafiği askıya alındı
Takip Et

Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle Boğaz geçişleri 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alındı.

Otoyollarda da etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düştü.

Araçlar da sis nedeniyle dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

Gündem
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
268 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete’de
268 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete’de
CHP lideri Özgür Özel'den Ahmet Türk'e ziyaret
CHP lideri Özgür Özel'den Ahmet Türk'e ziyaret
Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar: Türkiye'ye iade edilecek
Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar: Türkiye'ye iade edilecek
İstanbul'da Akasya AVM'de yangın
İstanbul'da Akasya AVM'de yangın