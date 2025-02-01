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İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Boğaz'da gemi trafiği durduruldu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Boğaz'da gemi trafiği durduruldu
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İstanbul'da özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerin çevresinde yoğun sis gözlenirken sis nedeniyle binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli Zeytinburnu'nda etkili olan sis, şehrin Anadolu Yakası'nda ise etkisini Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'da gösterdi.

Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı, transit gemilerin geçişine kapatıldı.

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