İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gözden kayboldu (Video)

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak görünmez hale geldi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren Boğaz çevresinde yoğun sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen sis tabakasının altında kaldı.

Boğaz hattı boyunca etkisini sürdüren sis nedeniyle dev yapının görünürlüğü kaybolurken, bölgede sisli hava hakimiyetini koruyor.

Bazı vapur seferleri iptal

Şehir hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İptal olan seferler şöyle:

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu

Sarıyer-Beykoz

Çubuklu-İstinye

Sarıyer-Eminönü

Üsküdar-Aşiyan

Anadolu Kavağı-Sarıyer

