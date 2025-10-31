İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)
İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülere tepki yağdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B. (57) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklandılar
İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi.