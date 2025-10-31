  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)
Takip Et

İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülere tepki yağdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)
Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs, tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B. (57) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Tutuklandılar

İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video) - Resim : 1

Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi.

İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video) - Resim : 2

Gündem
Bodrum’da CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
Bodrum’da CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
İstanbul'da polis uygulaması: 949 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da polis uygulaması: 949 kişi gözaltına alındı
Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Balıkesir Sındırgı güne 4.2 büyüklüğündeki depremle başladı (Video)
Deprem fırtınası sürüyor: Sındırgı bu sabah da sallandı
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Demirtaş: Komisyon 4 ismin mezarını ziyaret edip Anıtkabir’e gitseydi ayrışmalar olmazdı
Demirtaş: Komisyon 4 ismin mezarını ziyaret edip Anıtkabir’e gitseydi ayrışmalar olmazdı