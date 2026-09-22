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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 160 zanlı yakalandı

İstanbul'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 160 zanlı yakalandı
Fotoğraf: Arşiv
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İstanbul'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi, 130 bin 500 lira ele geçirildi.

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