İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı

Türkiye'de yaz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53 azalırken İstanbul'da da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkede uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması (1991-2020) 64 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de topraklara bu yaz 30, geçen yıl yaz mevsiminde ise 58,4 milimetre yağış düştü.

Yaz yağışları yüzde 53 azaldı

Böylece Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azaldığı hesaplandı.

Bu yazda görülen yağışlar, tüm bölgelerin normallerinin ve geçen yılın altında gerçekleşirken Marmara ve Karadeniz’de 65, Akdeniz ve İç Anadolu’da 17, Ege Bölgesi’nde son 16 yılın en düşük yağışları tespit edildi.

Yaz mevsimi yağışları, normallerine göre Denizli, Muğla’nın güney ve batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinde yer yer artarken diğer kesimlerin tamamında azalma gösterdi.

Azalma oranı Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz Bölümü'nün büyük kesiminde yüzde 80'in üzerine çıktı.

Tüm iller etkilendi

Yazın Trabzon normallerine göre yakın yağış alırken, diğer tüm illerde normale göre azalma tespit edildi.

Normaline göre en fazla yağış azlığı görülen iller yüzde 93'yle Çanakkale, yüzde 92'yle Bilecik, yüzde 91'le İzmir ve yüzde 90'la İstanbul oldu.

Yaz yağışları, Amasya, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta son 65 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.