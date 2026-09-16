İstanbul'da son dönemde 1 ton 432 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul'da son günlerde 1 ton 432 kilogram uyuşturucu ile 922 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi, 41 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına ilişkin çalışmaları kapsamında, 18 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde ulusal ve uluslararası çapta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar'daki operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 1 ton 432 kilogram uyuşturucu, 922 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son operasyonlar da dahil yıl başından itibaren yapılan çalışmaların tamamında ise 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi, 6 bin 422 zanlı tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede sadece sokak satıcılarını değil, baronundan finans kaynağına kadar suç zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp attıklarını ve atacaklarını belirtti.