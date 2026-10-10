İstanbul'da sürücülere E-5 uyarısı: Çalışma başladı, 12 gün boyunca bu saatlere dikkat!
İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması başladı. Çalışma nedeniyle Edirne yönündeki trafik, 12 gün boyunca her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak.
İstanbul'da sürücüleri yakından ilgilendiren çalışma, D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece kesiminde gerçekleştiriliyor. Küçükçekmece Viyadüğü'nde yapılacak derz değişim çalışması, yolun Edirne yönünü kapsıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmaların 12 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Trafik her gece 7 saat yan yola aktarılacak
Çalışma süresince D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece saat 23.00 ile 06.00 arasında kuzey yan yoldan sağlanacak. Sürücülerin, çalışma saatlerinde güzergâhtaki yönlendirme ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TEM'deki çalışmada yoğunluk yaşanmıştı
İstanbul'da benzer bir çalışma eylül ayında TEM Otoyolu üzerindeki Molla Gürani Viyadüğü'nde gerçekleştirilmişti. Çamlık-Kavacık kavşakları arasında saat 22.00 ile 06.00 arasında yapılan çalışma, okulların açıldığı döneme denk gelmişti.
Çalışma nedeniyle özellikle akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken alternatif güzergâhlara yönelen sürücüler de yoğunluğun artmasına neden olmuştu.