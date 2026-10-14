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İstanbul'da suya kapılan kadın böyle sürüklendi (Video)

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Vatandaşların kadını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da suya kapılan kadın böyle sürüklendi (Video)
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Esenyurt ilçesi, Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul'da suya kapılan kadın böyle sürüklendi (Video) - Resim : 1

Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı.

İstanbul'da suya kapılan kadın böyle sürüklendi (Video) - Resim : 2

Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar, kadını kurtardı.

Araçlar ise suya gömüldü. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da suya kapılan kadın böyle sürüklendi (Video) - Resim : 3