İstanbul'da taksilerde zamlı tarife başladı
İstanbul'da taksiciler taksi tarifelerine yapılan zam dün geceden itibaren başladı. Taksiciler, UKOME kararıyla gelen zammın ardından taksimetre cihazlarını güncelliyor.
Mega kent İstanbul'da UKOME kararıyla yapılan taksimetre ücreti değişikliği dün geceden itibaren başladı.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri, taksimetre ücretlerine yapılan zammı yeterli bulmayıp UKOME toplantısını terk etmiş zammı kabul etmediklerini belirtmişlerdi.
Taksiler ve minibüslerde zamlı tarife yarından itibaren başlarken, toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlandı.