İstanbul'da tavuk dönerin fiyatını fazla bulan şahıs büfeyi kurşunladı!
İstanbul Zeytinburnu'nda yediği dönerin fiyatını pahalı bulan bir kişi çalışanlarla tartışıp silahına sarıldı. Büfeye rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
AA
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Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.
Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti. Polis ekipleri şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.