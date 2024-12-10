İstanbul'da tekstilciler Suriyelilerin gidişinden şikayetçi: Kime iş yaptıracağım?

Suriye'deki iç savaş yıllarında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yurtlarına dönmeye başladı. Bu durum, özellikle Suriyeli iş gücüne dayanan tekstil sektörünü olumsuz etkiliyor. Birçok işletme, çalışanlarının ayrılması nedeniyle üretimde sıkıntı yaşamaya başladı. Tekstil sektöründe çalışan işveren, iş gücü açığının sektörde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek çözüm arayışına girdi.

"Kime iş yaptıracağım?"

İstanbul’da tekstil atölyesi işleten bir vatandaş, Suriyeli işçilerin ülkelerine dönmesinin ardından yaşadığı zorlukları dile getirdi. "Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanım gitti, ben kime ne dikeceğim?" diyerek iş gücü sıkıntısı yaşadığını belirten tekstilci, sektörün bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.