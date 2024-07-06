İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametinde seyreden Ukrayna plakalı otobüs, önünde giden 34 DP 7798 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle açılıp yerinden çıkan kamyonun kasa kapağı otobüsün camlarını kırdı. Savrulan kapak 2 otomobile daha çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk, toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.